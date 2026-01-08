Ledena zima u Srbiji: Meteorolog otkrio do kada ćemo biti u minusu

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da će se na teritoriji Srbije zimsko vreme praćeno niskim temperaturama, snegom i kišom zadržati još četiri, pet dana i dodao da će padavine u narednim danima biti slabije uz delimična razvredravanja.

Todorović je za Tanjug rekao da se u petak popodne i uveče može očekivati kiša, kao i niže jutarnje temperature u ponedeljak ujutru sa vrednostima od minus četiri do minus 14, a u Beogradu između minus sedam i minus 10.

„Ovaj hladni zimski period će u Srbiji ukupno potrajati desetak dana od kako je počeo. Na jugu je tek juče došlo zahlađenje i padao je sneg tako da će to trajati još nekoliko dana. Posle toga sledi promena vremena“, rekao je on.

Todorović je rekao da iako tokom prethodnih zima nije bilo dovoljno dana sa snegom i niskim vremenskim temperaturama, ovo nije ekstremna vremenska pojava već vreme primereno našoj klimi pogotovo u januaru, i istakao da je 2018. i 2019. godine bilo više snega nego ovog januara.

„Ovde ništa nije neobično, ne možemo preko noći da promenimo vremenske prilike. Neće biti nekih suštinskih promena u narednim decenijama, pa čak i stotinama godina“, poručio je meteorolog.

Na pitanje u kojim situacijama se proglašava crveni meteo-alarm i šta to konkretno znači za građane a šta za službe, Todorović je rekao da svaki meteorološki parametar ima svoj kriterijum za pravljenje upozorenja.

U ovom slučaju nije u pitanju samo temperatura već i pojava kiše koja bi se ledila na tlu zbog čega se daje određeni nivo upozorenja.

Kako je naveo, u ovim zimskim uslovima treba očekivati da se pojavi neki alarm ili upozorenje na neku od meteoroloških pojava kao što je bilo početkom prvih dana kada je počeo sneg, kada su se upozorenja odnosila na količinu padavina i visinu snežnog pokrivača.

„Građani treba da se ponašaju u skladu sa vremenskim uslovima, da slušaju medije, RHMZ, da nose adekvatnu odeću i obuću. Ovo nije ektremna situacija, možda je za Beograđane ređa pojava, ali se događa i ne treba paničiti“, poručio je Todorović.

(B92)