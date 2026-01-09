Zimski uslovi u Pančevu, oprez na pravcu ka Dolovu

Snežne padavine koje su zahvatile Pančevo donele su zimske uslove na gradske saobraćajnice i trotoare. Nadležne službe bile su na terenu tokom čitave noći, a saobraćaj se, uprkos snegu, odvijao bez većih zastoja, ističe direktor JP “Urbanizam” Slave Bojadžijevski za RTV Pančevo.

Sneg koji je u Pančevu neprekidno padao više od dvanaest sati doneo je zimske uslove na gradske saobraćajnice i trotoare. Iako su padavine zadale određene probleme, zahvaljujući pravovremenoj reakciji i neprekidnom radu ekipa Javnog preduzeća Urbanizam, saobraćaj se u gradu odvijao bez većih zastoja. Prioritet je dat glavnim putnim pravcima, prilazima zdravstvenim ustanovama i javnim institucijama, a nadležne službe bile su na terenu tokom čitave noći.

Zbog najavljenih niskih temperatura i mogućnosti novih snežnih padavina, nadležne službe u Pančevu nalaze se u četvrtom stepenu pripravnosti. Mehanizacija i ljudstvo Javnog preduzeća Urbanizam spremni su da reaguju u svakom trenutku, a dežurne ekipe prate stanje na terenu tokom čitavog dana i noći.

Posebna pažnja usmerena je na putni pravac ka Dolovu, gde je zbog jakog vetra i snežnih padavina situacija najkritičnija.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, koriste zimsku opremu i izbegavaju nepotrebna putovanja, posebno na kritičnim deonicama. Građanima se savetuje dodatni oprez, dok nadležne službe poručuju da su na terenu i da će nastaviti da prate situaciju kako bi bezbednost u saobraćaju bila na najvišem mogućem nivou.

