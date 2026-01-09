Svečani defile povodom Dana Republike Srpske završen pesmom Pukni zoro

Na Trgu Krajine u Banjaluci održan je svečani defile, dio svečane proslave Dana Republike Srpske i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Njegujući sećanje na heroje, Republika Srpska obeležava svoj rođendan, slaveći život, slobodu i trajanje.

Svečani defile je i ove godine, tradicionalno, završen pesmom „Pukni zoro“ koju je izveo policijski službenik Aleksandar Dulić i Policijski orkestar MUP-a Republike Srpske.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je, u obraćanju na svečanom defileu povodom Dana Republike, da je svaki dan u postojanju Republike Srpske velika pobjeda, jer je izložena svakodnevnim napadima onih kojih pokušavaju da je ugase, ali neće uspeti u tome jer je Srpska zavet heroja.

Himnu Republike Srpske „Moja Republika“ i himnu Srbije „Bože pravde“ izveo je Policijski orkestar.

Povodom Dana Republike Srpske u Svečanom defileu učestvovalo je 2.634 učesnika.

(Pančevac)