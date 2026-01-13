Spisak povećanja plata u Srbiji: Evo koliko sada zarađuju nastavnici, lekari…

Plate su uvećane za 5,1 odsto, a veća zarada zaposlenima u javnim službama na račun će leći u februaru.

Plate i penzije u Srbiji nastavljaju da rastu. Pored penzionera, od 1. januara na veća primanja mogu da računaju i zaposleni u javnim službama, odnosno prosvetari, zaposleni u zdravstvu i vojsci. Plate prosvetnih radnika, s povećanjem od 5,1 odsto u javnim službama, od januara će biti veće, u proseku za oko 6.000 dinara, dok će zarade zaposlenih u zdravstvu porasti i do 8.500 dinara. Uvećane plate na račune će im leći u februaru, piše Kurir.

S najnovijim uvećanjem zarade, početnička plata u prosveti iznosiće 111.467 dinara. Nastavnik sa 30 godina radnog staža u februaru će dobiti 132.670 dinara. Nastavnici koji su i razredne starešine na ove iznose dobijaju još sedam odsto, odnosno maksimalno oko 8.000 dinara.

Ko je i koliko dobio povećanje plata

Prosvetni radnici 6.000

Zdravstveni radnici od 4.000 do 8.500 dinara

Profesionalni vojnici od 5.700 do 16.500

Zaposleni u administraciji 6.352 dinara

Podsećamo, prosvetni radnici su tokom prošle godine imali tri povećanja plata – u januaru 11 odsto, u martu i oktobru po pet odsto.

Osim nastavnika, veće plate dobiće i zaposleni u zdravstvu, i to u rasponu od 4.000 do 8.500 dinara, a sve u zavisnosti od stručne spreme, ali i da li rade u domu zdravlja ili bolnici. Tako će lekar opšte prakse imati platu od 141.427 dinara, lekar specijalista 177.114 dinara, a medicinska sestra 95.576 dinara.

U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije podsećaju da su povećanja plata dogovorena s Vladom i da je to precizirano Posebnim kolektivnim ugovorom. Potpisivanjem ovog ugovora država se obavezala da početna plata u prosveti prati prosečnu platu u Srbiji i da se usklađivanja obavljaju dva puta godišnje.

Podsećamo, izjednačavanje početne plate u prosveti s republičkim prosekom bio je jedan od ključnih zahteva i uslova za prekid štrajka koji je u prošloj školskoj godini trajao skoro celo prvo polugodište. Taj uslov sad je ispunjen, jer je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u Srbiji za oktobar ove godine iznosila 110.670 dinara, a početnička plata u prosveti nakon januarskog povećanja iznosi 111.467 dinara.

Kolike su sada plate

Nastavnik početnik 111.467

Nastavnik 30 godina staža 132.670

Razredni starešina na platu dobija još 8.000 dinara

Lekar opšte prakse 141.427

Lekar specijalista 177.114 dinara

Medicinska sestra 95.576

Profesionalni vojnik 117.437

General 339.352

Nedostatak nastavnika

Predstavnici prosvetnih sindikata razgovarali su nedavno s premijerom o preostalim nerešenim pitanjima u prosveti. Kako je navedeno u saopštenju Vlade, posebna pažnja posvećena je izazovima s kojima se sistem obrazovanja suočava, uključujući nedostatak nastavnika i potrebu za dodatnom motivacijom mladih za upis na nastavničke fakultete.

Za generale povećanje 16.500 dinara

Prema podacima Ministarstva odbrane, mesečna zarada profesionalnih vojnika trenutno iznosi oko 111.739 dinara, kolika je plata razvodnika, do 322. 852, koliko primaju generali. Za njih povećanje od 5,1 odsto znači i veću zaradu za 5.698 dinara za razvodnika, odnosno 16.500 dinara za generale.

Zaposleni u državnoj administraciji od januara će imati u proseku veće zarade za 6.352 dinara, lekari specijalisti za 8.500, a medicinske sestre za 4.590 dinara.

(Bizportal)