200.000 porodica ima pravo na status energetski ugroženog kupca

Prirodna podrška telu: Ovo je sok koji leči za 7 dana
17:30
17.01.2026
Status energetski ugroženog kupca lane je omogućilo značajno manje račune za električnu energiju, gas i grejanje za oko 180.000 domaćinstava.
Među njima je bilo približno 100.000 penzionera i oko 11.000 vojnih invalida, dok su popusti na račune za izgorene kilovate iznosili između 20 i 40 odsto. Ove godine država je obezbedila pomoć za oko 200.000 porodica koje će imati pravo na umanjenje ovih izdataka tokom grejne sezone.
Prijavljivanje građana za sticanje statusa energetski ugroženog kupca počelo je 1. januara. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pozvala je građane da iskoriste to pravo i tako obezbede niže račune za struju, uz mogućnost da popust ostvare i za grejanje.
Građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, prijavljuju se predajom zahteva u svojoj lokalnoj samoupravi, na kojem se izjašnjavaju da li će ostvariti umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje. Zahtevi se rešavaju u roku od mesec dana, a mogu se podnositi tokom čitave godine.
Vlada Srbije izmenila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu pa sada pravo na taj status stiču penzioneri sa penzijama do 31.092,11 dinara. Ovo pravo stiče se bez prijavljivanja i to u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave.
– Pričamo o popustima na računima za električnu energiju u iznosu od 20, 30 ili 40 odsto. Zahvalna sam građanima koji su se prijavljivali – rekla je Dubravka Đedović Handanović.
Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, penzioneri sa najnižim penzijama ostvaruju popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju od oktobra 2025. do marta 2026. Pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi, imaju i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko-invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca.