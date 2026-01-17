200.000 porodica ima pravo na status energetski ugroženog kupca

Status energetski ugroženog kupca lane je omogućilo značajno manje račune za električnu energiju, gas i grejanje za oko 180.000 domaćinstava.

Među njima je bilo približno 100.000 penzionera i oko 11.000 vojnih invalida, dok su popusti na račune za izgorene kilovate iznosili između 20 i 40 odsto. Ove godine država je obezbedila pomoć za oko 200.000 porodica koje će imati pravo na umanjenje ovih izdataka tokom grejne sezone.

Prijavljivanje građana za sticanje statusa energetski ugroženog kupca počelo je 1. januara. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pozvala je građane da iskoriste to pravo i tako obezbede niže račune za struju, uz mogućnost da popust ostvare i za grejanje.

– Prijavljivanje energetski ugroženih kupaca počelo je već prvih dana ove godine – rekla je ministarka. – Raspitajte se, prijavite se u svojim opštinama, odnosno u jedinicama lokalne samouprave, kako biste ostvarili ovo pravo. Možete dobiti i popust za plaćanje grejanja, ne samo za električnu energiju. Ovo je jedna veoma konkretna mera koju smo usvojili početkom septembra i koja će važiti do kraja grejne sezone. Energetski ugroženi kupci, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, imaju pravo na umanjenje računa za određene količine električne energije i prirodnog gasa tokom grejne sezone, odnosno od oktobra do marta, kao i za toplotnu energiju u iznosu od 40 do 60 odsto računa za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.

Građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, prijavljuju se predajom zahteva u svojoj lokalnoj samoupravi, na kojem se izjašnjavaju da li će ostvariti umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje. Zahtevi se rešavaju u roku od mesec dana, a mogu se podnositi tokom čitave godine.

Vlada Srbije izmenila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu pa sada pravo na taj status stiču penzioneri sa penzijama do 31.092,11 dinara. Ovo pravo stiče se bez prijavljivanja i to u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave.

– Pričamo o popustima na računima za električnu energiju u iznosu od 20, 30 ili 40 odsto. Zahvalna sam građanima koji su se prijavljivali – rekla je Dubravka Đedović Handanović.

– Država je izašla u susret penzionerima tako što ih je oslobodila odlaska na šalter. Omogućili smo penzionerima da ne moraju da se prijavljuju i da ne moraju da čekaju, već da im po automatizmu budu umanjeni računi ukoliko spadaju u grupu penzionera sa najmanjom penzijom i brojilom na svoje ime.

Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, penzioneri sa najnižim penzijama ostvaruju popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju od oktobra 2025. do marta 2026. Pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi, imaju i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko-invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca.

Crvena zona za njih 1.600 kilovata

Građani koji su stekli status energetski ugroženog kupca imaju i dodatni popust od pet odsto za redovno plaćanje računa za električnu energiju do 28. u mesecu tokom grejne sezone. Za energetski ugrožene kupce od oktobra do marta neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh. Energetski ugroženi kupci ostvaruju i pravo na umanjenje računa za električnu energiju i prirodni gas, bez obzira na ostvarenu mesečnu potrošnju tokom ove grejne sezone.

(Objektiv)