Dušan Knežević osvojio bronzanu medalju

Paraolimpijac u atletici, Dušan Knežević, na Otvorenom prvenstvu Beograda za juniore osvojio bronzanom medalju u disciplini skok u dalj sa rezultatom 6,03 m. Ovaj rezultat spada među najbolje u Evropi u konkurenciji paraatletičara.

Poseban kuriozitet je što se Dušan oprobao u ovoj disciplini nakon skoro 3 godine pauze, što pokazuje njegov ogroman talenat i potencijal. Ovo je sjajan znak i potvrda da ima još dosta prostora za napredak.

(Pančevac)