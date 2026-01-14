Mali ljubimci u velikom centru pažnje

Udruženje odgajivača sitnih životinja opštine Kovačica održalo je izložbu sitnih životinja. Golubovi, peradi, kunići i ptice, mali ljubimci , oko 300 golubova, 46 živine i 6 kunića.

Udruženje odgajivača sitnih životinja opštine Kovačica održalo je izložbu sitnih životinja. Golubovi, peradi, kunići i ptice, mali ljubimci su ponovo bili u velikom centru pažnje.

Udruženju odgajivača sitnih životinja u Kovačici pomagao je Republički savez uzgajivača pernatih životinja i Opština Kovačica.

U sklopu izložbe organizovana je i posebna izložba golubova rase Dobošar. Na izložbi su mogli učestvovati i izlagati sva udruženja, klubovi i pojedinci. Zbog izuzetno hladnog vremena je bilo manje izlagača i očekivanog broja eksponata, ali je zato preglednost i pristupačnost prostoru bila za posetioce veća.

Izloženo je bilo oko 300 golubova, 46 živine i 6 kunića. Izlagači su iz Dobrice, Vršca, Kasidola kod Požarevca, kao i iz mesta opštine Kovačica. Drugog dana je stotinak izlagača izlagalo i prodavalo na berzi u dvorištu pomenute obrazovno-vaspitne ustanove uglavnom golubove, papagaje, zečeve i manje ukrasne kokoške.

(RTV Kovačica)