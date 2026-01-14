Padina: Suncokret bal čuvar narodne tradicije

Slovačko kulturno-umetničko društvo “Suncokret” iz Padine organizovao je po četvrti put “Suncokret bal”.

Manifestacija je održana u restoranu “Hole” uz učešće pored domaćeg čuvara narodne tradicije i ženske pevačke grupe Doma kulture “3. oktobar” iz Kovačice, mešane pevačke grupe Kulturno-umetničkog društva “Bratstvo” iz Hajdučice, muške pevačke grupe iz Kulturno-umetničkog društva “Mladost” iz Aradca , a bili su tu i gosti iz Debeljače, Pivnica i Janošika, prenosi RTV Kovačica.

U plesu nazvanom “šeširi” pobedio je Matej Bartoš iz Aradca, u plesnoj školi su najbolji bili Vladimir Abelovski i Anita Kojić – takođe stanovnici Aradca.

U plesu “muzičke stolice” trijumfovala je Tatjana Štaubova iz Padine. Za najveseliji par proglašeni su Sandra Čiepova iz Janošika i Igor Zabunov iz Pivnica. Domaćini su pohvalili i Pivničane za najstariju nošnju.

(RTV Kovačica)