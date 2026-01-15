PIO Fond ima važnu vest: Tiče se penzija u Srbiji

Od uplate za januar 2026. godine važe nove osnovice za plaćanje doprinosa za penzijsko osiguranje, koje su za 11,6 odsto veće u odnosu na prethodnu godinu, objavio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Građani koji samostalno uplaćuju doprinose za penzijsko osiguranje mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 51.297 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 732.820 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24 odsto, što znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 12.311,28 do 175.876,80 dinara.

Iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za PIO važe za celu 2026. godinu i dostupni su na sajtu Fonda PIO i na oglasnim tablama u filijalama fonda.

Građane koji sami uplaćuju doprinose iz Fonda PIO podsećaju da je rok dospelosti 15. u mesecu za prethodni mesec.

Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev a građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose obavezni su da podnesu zahtev za prestanak uplate.

Pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju svi građani koji nisu osigurani, dakle nezaposleni, studenti, domaćice, đaci, pod uslovom da su stariji od 15 godina, da imaju prebivalište u Srbiji, da nisu korisnici penzije ostvarene u Srbiji ili u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Uslov je i da nije nastupio neki od slučajeva po osnovu kojih se ostvaruje pravo, na primer navršenje godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, invalidnost, odnosno, ukoliko je nastupio neki od tih slučajeva, svojstvo osiguranika se može steći samo za slučaj koji nije nastupio.

Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a na zahtev se može steći najranije 30 dana pre podnošenja zahteva.

Svojstvo osiguranika prestaje danom za koji se građanin u zahtevu opredeli ili ako doprinos ne plati u roku od šest meseci od dana dospelosti, kada mu svojstvo osiguranika prestaje najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.

U staž osiguranja računa se vreme za koje je građanin uključen u obavezno osiguranje po osnovu člana 15 Zakona o PIO plaćao doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prema podacima iz decembra prošle godine, oko 22.000 građana samostalno uplaćuje doprinose za penzijsko osiguranje.

