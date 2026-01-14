Teretni saobraćaj Budimpešta-Beograd od 27. februara: Oglasio se mađarski ministar

Mađarski ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar najavio je danas da će teretni saobraćaj na pruzi Budimpešta-Beograd krenuti 27. februara i izrazio očekivanje da bi i putnički saobraćaj mogao da bude otvoren u periodu između 27. februara i 15. marta.

Ministar Lazar je na današnjoj konferenciji za medije istakao da je većina teretnih kapaciteta već prodata, kao i da Mađarska garantuje tri para polazaka teretnih vozova, isto kao i Beograd, i da će vozovi iz Budimpešte polaziti na svaka dva sata.

Lazar je rekao, prenosi portal Pannon RTV, da mađarska strana želi da deonicu Budimpešta-Beograd otvori i za putnički saobraćaj u periodu između 27. februara i 15. marta.

Kako je naveo, sa mađarske strane nastojaće da pasoška kontrola ne traje duže od 30 minuta.

(Pančevac)