UAE nam čestitali srpsku Novu godinu: Srpska trobojka na kuli u Abu Dabiju

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je srpsku Novu godinu i pokazao na snimku kako je na kuli uAbu Dabiju u čast našeg praznika istaknuta srpska zastava, kao i čestitka za Novu godinu na našem jeziku.

– Mi smo ugled države, reputaciju Srbije gradili godinama, prijatelje nalazili svuda po svetu. Jeste li mogli da zamislite dragi građani Srbije, da će neko na ovakav način, na jednoj od spektakularnih kula ovde u u Abu Dabiju da čestita na srpskom jeziku, ćiriličkom i latiničkom pismu uz našu najlepšu trobojku crveno-plavo-belu, Srpsku Novu godinu. Spektakularno da ne može spektakularnije, hvala našim domaćinima, a vama dragi građani srećna Srpska Nova godina! – kazao je predsednik u videu i uz objavu na Instagramu napisao:

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

– Svako slavlje je lepše kada se podeli sa prijateljima, pa je tako i ova proslava Srpske nove godine posebna. Zahvalan Ujedinjenim Arapskim Emiratima na tome što su nam na najlepši način čestitali praznik.

Iako sam daleko od naše Srbije, srce mi je večeras puno dok gledam najlepšu trobojku na svetu.

Hvala vam još jednom, dragi prijatelji!

Srećna Srpska nova godina! Živela Srbija! – istako je predsednik Vučić.

(Pančevac)