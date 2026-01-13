Meteorolog Ristić otkriva kad će novi talas “ruske zime”

Meteorolog Ivan Ristić izneo je detaljnu vremensku prognozu do kraja januara i naveo da se od srpske nove godine – sutra – očekuje blago otopljenje, a zatim novo zahlađenje.

Od srede, 14. januara, sledi kratak period otopljenja, koji bi mogao da potraje od 7 do 10 dana.

– Ledeni talas se završava. Otopljenje stiže od utorka. Ipak, u utorak ujutru mestimično će biti ledene kiše. Od srede će temperatura biti u plusu, a može ići i do +10 stepeni u četvrtak, petak i u subotu. Košava će kvariti osećaj otopljenja i sneg će početi da se topi, naročito u nižim predelima – rekao je Ristić za medije.

Za doček Srpske nove godine očekuje se suvo vreme, ali veoma hladno.

Narednih dana se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature. Do petka će biti suvo i toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i otapanje snežnog pokrivača, a od subote umereno do potpuno oblačno, za dane vikenda na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kišom, na višim planinama sa snegom, dok se početkom sledeće nedelje padavine mestimično očekuju i u ostalim krajevima.

Nove padavine i sneg za Bogojavljenje

Iako su pred nama dani uglavnom u plusu, snežnoj zimi se ne nazire kraj. Kako meteorolog Ivan Ristić kaže – sibirski anticiklon stiže od 18. januara, a nove snežne padavine za Bogojavljenje, 19. januara.

– IRIE ECMWF danas složni prognoziraju malo snega za Bogojavljenje 19. januara, više snega prema IRIE AIFS modelu očekujemo 22. januara – prognozira Ristić.

– Da, pomenula se ta “ruska zima”. Sibirski anticiklon će doći, taj veoma hladan vazduh, i temperatura će pasti ponovo najviše ispod nule. I tamo, oko 24-og, 25-og januara, očekujemo ponovo i snežne padavine. Tako da zima će se brzo vratiti – ističe Ristić.

Apel meteorologa Ristića zbog poledice – Penzioneri da se suzdrže od dužih šetnji i relacija. Drago mi je da su deca konačno mogla da uživaju na snegu tokom zimskog raspusta. Čak je u Beogradu bilo više snega nego na Kopaoniku, a konačno je pao i u Vojvodini – naveo je Ristić. Najveći problem su, kako kaže, zaleđeni trotoari, a ne putevi.

(Pančevac)