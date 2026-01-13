Plandište: Prijavite se za memorijalni turnir u malom fudbalu Filip Radulović

Penzioneri, u ovih 27 banja možete da idete besplatno
Memorijalni turnir koji se organizuje u Filipovu čast, zakazan je za nedelju 01. februara 2026. godine sa početkom u 13 časova. Turnir se organizuje u fiskulturnoj sali Osnovne škole Dositej Obradović u Plandištu, po sistemu 4+1, sa neograničenim brojem izmena. Kotizacija za učešće na turniru izmosti 3.000,00 dinara, dok su za najuspešnije ekipe predviđene nagrade.
Kako navode iz organizacije turnira, koju čine prijatelji i rodbina, turnir je otvorenog, prijateljskog karaktera, na kom je akcenat stavljen na druženje, radost i osmeh, sve ono što nas podseća na našeg druga Filipa.
(evrsac.rs)
Udruženje odgajivača sitnih životinja opštine Kovačica održalo je izložbu sitnih životinja. Golubovi, peradi, kunići i ptice, mali ljubimci , oko 300 golubova, 46 živine i 6 kunića.
