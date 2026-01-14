Plandište: Uručene stipendije najboljim studentima

Ove godine Opština Plandište je nagradila ukupno 22 studenata, od koji su 17 studenata osnovnih studija, 4 studenata master studija i jednog studenta doktorskih studija, sa stipendijom u iznosu od 80.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su iz budžeta lokalne samouprave i studentima se isplaćuju u 10 mesečnih rata.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što smo se danas okupili u ovolikom broju i što imam priliku da i ove godine pozdravim još jednu generaciju studenata u Opštini Plandište. Opštinsko veće usvojilo je odluku dodeli nagrada za najbolje studente naše opštine i na taj način obezbedili smo novi paket pomoći za studente koji prvi put upisuju osnovne, master ili doktorske studije. Vi ste budućnost ove opštine i na vama je samo da nastavite da marljivo radite na svom obrazovanju i edukaciji. Na ovaj način smo nastavili dobru praksu koju negujemo već godinama unazad.

Svake godine se trudimo da proširujemo pakete podrške za sve učenike i studente sa teritorije naše opštine. Iako važimo za malu opštinu itekako imamo čime da se pohvalimo, naročito na polju obrazovanja. Svim studentima želim puno uspeha u daljem radu i školovanju, a mi kao lokalna samouprava ćemo se potruditi da im pomognemo na tom putu usavršavanja i napretka, kako bi jednog dana vratili i svo stečeno znanje iskoristili za razvoj i napredak naše opštine“, izjavio je predsednik Opštine Plandište Jovan Repac.

„Pored nagrada za studente koji prvi put upisuju osnovne i master studije, svake godine dodeljujemo i nagrade za najbolje studente koji ostvare prosek iznad 8,5. Do sada smo već obezbedili besplatne mesečne karte za sve učenike, vikend mesečne karte, besplatan smeštaj za decu koja ostvaruju pravo na smeštaj u učeničkim domovima, besplatan školski pribor za djake prvake. Lokalna samouprava svake godine obezbeđuje sredstva u budžetu kroz razne vidove podrške obrazovnom i socijalnom programu, jer želimo da olakšamo roditeljima i pomognemo deci na njihovom putu usavršavanja i sticanja znanja“, dodao je Repac.

( evrsac.rs)