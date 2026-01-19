Uz pomoć toplomera proverite štitnu žlezdu

Doktor Broda Barnes, lekar koji je bio daleko ispred svog vremena, još pre 50 godina otkrio je da je temperatura našeg tela je dobar indikator aktivnosti štitne žlezde, posebne temperatura tela odmah nakon buđenja.

On je napisao knjigu o aktivnosti ove važne žlezde, ali i osmislio jednostavni kućni test koji možete primeniti da biste proverili u kakvom stanju je vaša štitnjača.

Barnov test

Pre spavanja uzmite toplomer i dobro ga istresite. Budite sigurni da je temperatura na njemu niža od 35 stepeni. Sledećeg jutra, odmah nakon buđenja, stavite toplomer ispod pazuha, bez odeće između. Držite 10 minuta, pogledajte rezultat i odmah ga zapišite. Rezultat je poznat i kao “rana jutarnja bazalna temperatura”.

Rezultati testa

1. Ako je vaša temperatura između 36.5 i 36.8, vaša štitna žlezda radi normalno.

2. Ako je temperatura niža od 36.5, onda se radi o usporenom radu. Simptomi smanjenog rada štitne žlezde su depresija, nedostatak energije, umor, infekcije, hronična glavobolja, nedostatak pamćenja i koncentracije, gubitak kose…

3. Ako je temperatura viša od 36.8, radi se o ubrzanom radu štitne žlezde ili infekciji u telu.

Radi tačnosti rezultata, preporučuje se da test ponovite 3 dana za redom. Ako je vaša temperatura iznad ili ispod granica normale, preporučujemo da se obratite lekaru, zbog potvrde dijagnoze i preporuke za lečenje.

Imajte u vidu da temperatura može varirati zbog infekcija i kod žena koje imaju menstruaciju. Zbog toga se preporučuje da sprovedete ovaj test ako ste zdravi i kada prođe ciklus.

Za pravilan rad štitne žlezde važan je dobar rad jetre, život bez stresa, selen, vitamin A, kortizol, magnezijum i vitamin B. Imajte u vidu da temperatura može varirati zbog infekcija i kod žena koje imaju menstruaciju.

