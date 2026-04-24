Tajna Ronaldove forme: Izbacio mleko jer ga smatra „neprirodnim”

Bivši privatni kuvar Kristijana Ronalda, Đorđo Barone, otkrio je detalje rigorozne ishrane 41-godišnje portugalske zvezde. Ključno pravilo je potpuna zabrana mleka u svakodnevnom meniju.

Ronaldo godinama uživa reputaciju jednog od fizički najspremnijih fudbalera na svetu. I u petoj deceniji života nastavlja da igra na najvišem nivou. Portugalac redovno ističe da iza njegove forme stoji stroga rutina.

„Dugovečnost i visok učinak se ne dešavaju slučajno. Grade se kroz svakodnevni oporavak”, napisao je Ronaldo na Instagramu.

Zašto Ronaldo ne pije mleko?

Kuvar Barone navodi da Ronaldo smatra mleko neprirodnim za ljudsku ishranu.

Ljudi su jedine životinje koje piju mleko drugih životinja.

Nijedna životinja ne pije mleko nakon tri meseca života.

Konzumacija mleka u zrelim godinama je „protivna prirodi”.

Režim ishrane i treninga

Ronaldo trenira do četiri sata dnevno i jede šest visokoproteinskih „mini obroka”. Njegov procenat masti u telu je neverovatnih sedam odsto.

Doručak: Avokado, jaja i kafa bez šećera.

Ručak: Piletina, sveža riba i dosta povrća.

Večera: Lagani fileti mesa ili ribe uz povrće.

Zabranjeno: Šećer, brašno, hleb, testenina i gazirana pića i potpuna apstinencija od alkohola.

Za razliku od Erlinga Halanda koji pije sirovo mleko, Ronaldo se fokusira na „supernamirnice”. Njegov kuvar odobrava unos iznutrica poput džigerice jer su bogate gvožđem, ali mleko ostaje strogo zabranjeno.

Lista strogo zabranjenih namirnica Kristijana Ronalda: Šećer i slatkiši: Apsolutno nema prerađenih šećera, torti ili keksa.

Mleko i mlečni proizvodi: Smatra ih neprirodnim (osim majčinog mleka u detinjstvu).

Gazirana pića: Čuveni „Aqua!“ momenat sa Coca-Colom je to potvrdio.

Belo brašno: Nema hleba, tjestenine i peciva od rafinisanog brašna.

Alkohol: Izbegava ga u potpunosti zbog regeneracije mišića.

Zamrznuta hrana: Jede isključivo sveže namirnice.

Kako Ronaldo konzumira voće?

Doručak: Često ga jede ujutru uz jaja i sir.

Užina: Voće mu služi kao zdrava užina između šest malih obroka koje ima tokom dana.

Sveži sokovi: Ponekad pije prirodne sokove od kruške, jabuke ili ananasa kako bi uneo dodatne vitamine.

Vrste voća: Posebno preferira avokado (zbog zdravih masti) i lubenicu, a često konzumira i jabuke, banane i bobičasto voće.

