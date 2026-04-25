Veliki horoskop za 25. april: Pogledajte šta vam zvezde poručuju

Ovan

Ljubav: Harmonija u odnosu zavisi od vaše spremnosti da saslušate partnerove želje.

Zdravlje: Moguća je prolazna napetost u mišićima, prijaće vam topla kupka.

Posao: Fokusirajte se na detalje jer bi sitna greška mogla usporiti ceo proces.

Srećni brojevi: 4, 16, 22.

Boja dana: Tamnocrvena.

Savet: Isplanirajte odmor kako biste obnovili radnu energiju.

Poruka: Strpljenje je danas vaša najjača karta.

Bik

Ljubav: Uživaćete u pažnji koju dobijate, ali ne zaboravite da uzvratite istom merom.

Zdravlje: Osećate se stabilno, ali povedite računa o unosu šećera.

Posao: Povoljan je dan za dugoročne investicije i planiranje budžeta.

Srećni brojevi: 2, 19, 31.

Boja dana: Maslinasto zelena.

Savet: Oslonite se na svoju intuiciju pri donošenju odluka o novcu.

Poruka: Stabilnost se gradi pametnim izborima.

Blizanci

Ljubav: Komunikacija sa voljenom osobom je osvežavajuća i donosi nove ideje.

Zdravlje: Čuvajte se promaje i obratite pažnju na disajne puteve.

Posao: Vaša sposobnost multitaskinga danas će biti testirana, ostanite fokusirani.

Srećni brojevi: 5, 14, 28.

Boja dana: Svetložuta.

Savet: Ne trošite energiju na ljude koji ne cene vaš trud.

Poruka: Informacije koje dobijete mogu biti ključne za napredak.

Rak

Ljubav: Provedite veče kod kuće sa porodicom, to će vam vratiti emotivni balans.

Zdravlje: Skloni ste prehladi, utoplite se i pijte biljne čajeve.

Posao: Saradnja sa ženskim osobama na poslu donosi vam neočekivane prednosti.

Srećni brojevi: 7, 11, 25.

Boja dana: Biserna.

Savet: Postavite jasne granice između posla i privatnog života.

Poruka: Emocionalna sigurnost je temelj vašeg uspeha.

Lav

Ljubav: Danas ste magnet za pažnju, iskoristite harizmu za rešavanje nesporazuma.

Zdravlje: Srce i pritisak zahtevaju pažnju, izbegavajte stresne situacije.

Posao: Vaša liderska pozicija je stabilna, ali pokažite više razumevanja za saradnike.

Srećni brojevi: 1, 13, 21.

Boja dana: Zlatna.

Savet: Budite velikodušni u deljenju znanja sa kolegama.

Poruka: Vaš sjaj inspiriše sve u vašem okruženju.

Devica

Ljubav: Partner ceni vašu pouzdanost, ali pokažite i malo više spontanosti.

Zdravlje: Mogući su problemi sa varenjem, birajte sveže namirnice.

Posao: Danas je idealan trenutak za arhiviranje dokumenata i sređivanje radnog prostora.

Srećni brojevi: 3, 17, 30.

Boja dana: Bež.

Savet: Ne gubite se u detaljima, gledajte širu sliku.

Poruka: Organizacija je put do vašeg mira.

Vaga

Ljubav: Diplomatija u razgovoru sa partnerom sprečiće nepotrebne konflikte.

Zdravlje: Osetljivost u predelu leđa, izbegavajte nagle pokrete i teret.

Posao: Balansiranje između više strana na poslu donosi vam poštovanje nadređenih.

Srećni brojevi: 6, 18, 24.

Boja dana: Ružičasta.

Savet: Pronađite vreme za umetnost ili hobi koji vas opušta.

Poruka: Pravda uvek pronađe svoj put.

Škorpija

Ljubav: Strastveni ste i intenzivni, što će partneru biti veoma privlačno.

Zdravlje: Energija vam je na vrhuncu, idealno vreme za intenzivan trening.

Posao: Moćne transformacije na polju karijere su moguće ako preuzmete inicijativu.

Srećni brojevi: 8, 20, 33.

Boja dana: Crna.

Savet: Čuvajte svoje planove za sebe dok ne budu potpuno spremni.

Poruka: Snaga volje može da pomeri planine.

Strelac

Ljubav: Želja za slobodom je naglašena, objasnite partneru da vam je potreban prostor.

Zdravlje: Pripazite na jetru i izbegavajte tešku i masnu hranu.

Posao: Putovanja ili kontakti sa inostranstvom donose nove mogućnosti zarade.

Srećni brojevi: 9, 15, 27.

Boja dana: Indigo plava.

Savet: Ostanite optimistični čak i ako se pojave sitne prepreke.

Poruka: Svako putovanje počinje jednim hrabrim korakom.

Jarac

Ljubav: Pokazaćete zrelost u rešavanju starog problema u vezi.

Zdravlje: Jačajte imunitet unosom cinka i vitamina C.

Posao: Vaša upornost donosi rezultate koji će biti vidljivi na duže staze.

Srećni brojevi: 10, 22, 35.

Boja dana: Tamnosiva.

Savet: Ne dozvolite da vas pesimizam drugih pokoleba u radu.

Poruka: Vredan rad se uvek na kraju isplati.

Vodolija

Ljubav: Neočekivani poziv od stare ljubavi može vam poremetiti planove.

Zdravlje: Moguća je nervoza, meditacija će vam pomoći da se smirite.

Posao: Inovativne ideje koje predložite biće ključne za uspeh projekta.

Srećni brojevi: 11, 23, 31.

Boja dana: Električno plava.

Savet: Budite otvoreni za promenu rutine na radnom mestu.

Poruka: Originalnost je vaša najveća prednost.

Ribe

Ljubav: Sanjarenje o idealnoj ljubavi može vas odvojiti od realnosti, budite prisutni.

Zdravlje: Stopala su vam osetljiva, birajte udobnu obuću za duže šetnje.

Posao: Kreativnost vam pomaže da rešite problem koji je mučio vaše kolege.

Srećni brojevi: 12, 19, 26.

Boja dana: Tirkizna.

Savet: Verujte svojim snovima, ali ostanite realni u troškovima.

Poruka: Tišina donosi odgovore koje vaš um traži.

