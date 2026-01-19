Predstavljena prva Barbika sa autizmom

Kompanija Matel danas je predstavila prvu Barbi lutku sa autizmom, u okviru linije “Barbie Fashionistas”, sa ciljem da veći broj dece u igračkama vidi odraz sopstvenih iskustava i sveta koji ih okružuje.

Iz kompanije su poručili da nova Barbi predstavlja nastavak posvećenosti inkluziji i reprezentaciji, piše Gardijan.

Nova lutka predstavljena je šest meseci nakon što je Matel lansirao prvu Barbi lutku sa dijabetesom tipa 1, a razvijena je u saradnji sa američkom organizacijom “Autistic Self Advocacy Network”.

Lutka je dizajnirana tako da prikaže neka od iskustava dece sa autizmom- pogled joj je blago usmeren u stranu, što odražava izbegavanje direktnog kontakta očima kod nekih osoba iz spektra.

Ima potpuno savitljive laktove i zglobove, što joj omogućava pokrete poput mahanja rukama koji pomažu nekim osobama sa autizmom da obrade senzorne informacije ili izraze uzbuđenje.

Barbi nosi i antistres prsten, slušalice za poništavanje buke radi smanjenja senzornog opterećenja, kao i tablet sa simbolima za alternativnu i augmentativnu komunikaciju, namenjen olakšavanju svakodnevne komunikacije.

Barbi takođe nosi široku, ljubičastu haljinu sa tankim prugama, kratkim rukavima i lepršavom suknjom kako bi se smanjio kontakt tkanine sa kožom.

Ljubičaste cipele upotpunjuju odeću, sa ravnim đonovima koji poboljšavaju stabilnost i lakoću kretanja.

Prve Barbi lutke pojavile su se 1959. godine, ali sve do 2019. u ponudi nije bilo lutaka sa invaliditetom. Danas postoje Barbi lutke sa invalidskim kolicima, Daunovim sindromom, protezama, vitiligom i slušnim aparatima, kao i Ken lutke sa sličnim karakteristikama.

Globalna direktorka sektora za lutke u Matelu Džejmi Sajdželman izjavila je da nova Barbi predstavlja nastavak posvećenosti kompanije inkluziji i reprezentaciji.

“Barbi je oduvek nastojala da odražava svet koji deca vide i mogućnosti koje zamišljaju. Ponosni smo što predstavljamo prvu Barbi lutku sa autizmom, jer svako dete zaslužuje da se prepozna u Barbi”, navela je Sajdželman.

Predstavnici organizacija koje se bave autizmom ocenili su da ova lutka može doprineti razbijanju predrasuda i većoj vidljivosti iskustava autističnih devojčica, koje se ređe dijagnostikuju od dečaka, kao i normalizaciji korišćenja pomagala u svakodnevnom životu.

(Bebac.com)