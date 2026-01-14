Film o Boju na Kosovu uz pomoć veštačke inteligencije: Ovo je trejler koji je izazvao lavinu reakcija

Na društvenim mrežama pojavio se prvi konceptualni trejler za istorijski film o Boju na Kosovu iz 1389. godine, koji je u potpunosti kreiran uz pomoć naprednih alata veštačke inteligencije. Projekat, koji nosi naziv „The Battle of Kosovo“ (V1), izazvao je veliku pažnju ne samo zbog tematike, već i zbog načina na koji je nastao.

Autor projekta ističe da ovo nije pokušaj da AI zameni čoveka, već da mu posluži kao moćan alat. Iako su vizuali i određeni zvučni efekti generisani veštačkom inteligencijom, režija, scenario, istorijsko uokvirivanje i montaža delo su ljudskih ruku.

U trejleru vidimo impresivne prizore srednjovekovnih utvrđenja, verno rekreirane oklope kneza Lazara i srpskih vitezova, kao i masovne scene turskih tabora i artiljerije. Poseban akcenat stavljen je na duhovnu dimenziju boja, uz prizore pravoslavnih ikona i reči koje odjekuju kroz vekove: „Ono što smo sutra, bićemo zauvek.“

Pravi istorijski epovi

Glavna motivacija iza ovog projekta je, prema rečima autora, nezadovoljstvo trenutnim stanjem u svetskoj kinematografiji. On tvrdi da su istorijski spektakli postali retki i često opterećeni „revizionizmom i ideološkim porukama“.

– AI ima potencijal da demokratizuje filmsko stvaralaštvo, snizi barijeru za ulazak u industriju i ukloni ideološke čuvare kapija. Cilj je da se ponovo snimaju pravi istorijski epovi, bez ‘poruke’ koja se nameće publici – navodi se u saopštenju projekta Historic Pictures.

Iako autor priznaje da je ovo tek „verzija 1“ (V1) i da trejler ima tehničkih nesavršenosti, on služi kao dokaz koncepta. Cilj je okupljanje zajednice istoričara i producenata koji koriste AI kako bi zajedno radili na sličnim projektima koji slave kulturnu baštinu i istorijsku preciznost.

Reakcije na trejler

Sudeci po prvim reakcijama na „Boj na Kosovu“, interesovanje publike za ovakav vid umetničkog izražavanja je ogromno.

Naravno, sam trejler je izazvao lavinu komentara. Koji su mahom pozitivni.

„Ovo je budućnost, svaka čast“, „AI u najboljem izdanju.Odlično urađeno“, „Desetka na trud“, bili su samo neki od komentara.

Drugi su primetili i neke nedostatke:

„Izbaci topove nije ih bilo 1389. na Kosovu“. „Kosovska bitka je mnogo starija od ovog topa“, „U Kosovskoj bici su bili korišćeni topovi, ali samo u prvom naletu. Ne na točkovima…“

(Telegraf)