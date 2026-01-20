Nov nameštaj za učenike OŠ “Žarko Zrenjanin”

JKP Drugi oktobar: Čišćenju atmosferske kanalizacije
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
16:55
20.01.2026
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
U Osnovnoj školi “Žarko Zrenjanin”, tokom zimskog raspusta, obnovljen je deo školskog nameštaja, u delu škole koji pohađaju učenici mlađih razreda, čime je ovaj prostor postao funkcionalniji i lepš, javlja portal BCinfo.
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva. Pomoć oko iznošenja starog nameštaja pružili su učenici, roditelji i učiteljice, koji su još jednom pokazali koliko je zajedništvo važno.
“Zahvaljujemo se svima koji su svojim radom i dobrom voljom doprineli da učenike dočekamo u drugom polugodištu u lepšem prostoru sa novim nameštajem, čime kontinuirano unapređujemo uslove obrazovanja za naše učenike”- poručuju iz OŠ “Žarko Zrenjanin”.
(BCinfo)
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
16:55
20.01.2026
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
16:44
20.01.2026
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
16:30
20.01.2026
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
16:00
20.01.2026
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
15:28
20.01.2026
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
09:49
20.01.2026
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
18:12
19.01.2026
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
15:00
19.01.2026
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
13:08
19.01.2026
Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva.
16:30
17.01.2026
AUD
67.55 RSD
BAM
60.01 RSD
CAD
72.65 RSD
CHF
126.35 RSD
EUR
117.37 RSD
GBP
135.18 RSD
SEK
10.96 RSD
USD
100.90 RSD
20:08
19.01.2026
Grad Vršac, u saradnji sa vršačkim privrednicima, i ove godine realizovao je tradicionalnu novogodišnju akciju, tokom koje su mališani iz Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve obradovani poklonima i prazničnim programom.
14:00
19.01.2026