Nov nameštaj za učenike OŠ “Žarko Zrenjanin”

U Osnovnoj školi “Žarko Zrenjanin”, tokom zimskog raspusta, obnovljen je deo školskog nameštaja, u delu škole koji pohađaju učenici mlađih razreda, čime je ovaj prostor postao funkcionalniji i lepš, javlja portal BCinfo.

Sredstva za obnovu nameštaja su obezbeđena iz budžeta Opštine Bela Crkva. Pomoć oko iznošenja starog nameštaja pružili su učenici, roditelji i učiteljice, koji su još jednom pokazali koliko je zajedništvo važno.

“Zahvaljujemo se svima koji su svojim radom i dobrom voljom doprineli da učenike dočekamo u drugom polugodištu u lepšem prostoru sa novim nameštajem, čime kontinuirano unapređujemo uslove obrazovanja za naše učenike”- poručuju iz OŠ “Žarko Zrenjanin”.

(BCinfo)