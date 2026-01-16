Južni Banat

Vera jača od hladnoće: Plivanje za Časni krst u Crepaji

11:00

16.01.2026

Podeli vest:

Printscreen/RTV Kovačica

Na veliki hrišćanski praznik Bogojavljanje, jezero u Crepaji i ove godine okuplja vernike i hrabre plivače koji će zaplivati za Časni krst.

Ovaj dogadjaj, koji spaja veru, tradiciju i sportski duh, iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posmatrača, noseći snažnu poruku zajedništva i duhovne obnove, prenosi RTV Kovačica.

Ovogodišnje nadmetanje najhrabrijih vernika u Crepaji najavljuju oranizator I domaćin događaja Milan Jovanov i teolog Vladislav Milić, učesnik tradicionalnog bogojavljenskog plivanja u prve tri godine organizovanja na jezeru u Crepaji.

(RTV Kovačica)

Tagovi

Bogojavljenje crepaja plivanje za krst časni

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.