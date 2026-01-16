Vera jača od hladnoće: Plivanje za Časni krst u Crepaji

Evo kolika vas penzija čeka posle punog radnog staža
16.01.2026
Na veliki hrišćanski praznik Bogojavljanje, jezero u Crepaji i ove godine okuplja vernike i hrabre plivače koji će zaplivati za Časni krst.
Ovaj dogadjaj, koji spaja veru, tradiciju i sportski duh, iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posmatrača, noseći snažnu poruku zajedništva i duhovne obnove, prenosi RTV Kovačica.
Ovogodišnje nadmetanje najhrabrijih vernika u Crepaji najavljuju oranizator I domaćin događaja Milan Jovanov i teolog Vladislav Milić, učesnik tradicionalnog bogojavljenskog plivanja u prve tri godine organizovanja na jezeru u Crepaji.
(RTV Kovačica)
