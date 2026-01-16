Jevremović: Najvažnije da budemo spremni za nastavak lige

Fudbaler Železničara Janko Jevremović osvrnuo se na pripremni meč sa Lehijom u kojoj su Pančevci pretrpeli poraz rezultatom 0:1.

– Poraz ili pobeda manje je važno. Važno je da se pripremimo kako treba za prvo kolo nastavka. Prvo poluvreme je bilo lošije, u drugom smo nametnuli našu igru i ritam. Presekao nas je taj crveni karton, ali smo nastavili da idemo u presing i da pokazujemo naš identitet. Na nama je da nastavimo da radimo naporno i da se pripremimo za ligu – istakao je Jevremović.

Zadovoljan je mladi vezista dosadašnjim delom priprema u Antaliji.

– Napredujemo iz dana u dan svi. I kao pojedinci i kao tim. To je i glavni cilj, da budemo svi bolji. Na pola smo priprema, dug je put do prvenstva, ali će brzo doći. Zadovoljan sam kako sve do sad ide.

Naredni rival u Antaliji je ekipa Teplica.

– Još jedan kvalitetan protivnik, kvalitetna utakmica. To nam znači, da se pripremimo za prvo kolo kako treba. I najvažnije je da završimo pripreme svi zdravi – zaključio je Jevremović.

(FK Železničar)