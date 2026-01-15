Đedović Handanović nakon sastanka sa Sijartom: Očekujem da pre kraja nedelje Rafinerija nastavi da radi

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, sa kojim je razgovarala o mogućem međunarodnom dogovoru Srbije i Mađarske za NIS, ali i o sveukupnoj saradnji dve zemlje.

Nakon sastanka, Đedović Handanović i Sijarto obraćaju se medijima.

– NIS je dobio odobrenje za rad od OFAC-a i očekujem da pre kraja ove nedelje Rafinerija nastavi da radi, jer je počela isporuka sirove nafte – rekla je Đedović Handanović

– Razgovarali smo o pregovorima koji se vode između ruskih vlasnika u NIS i mađarske kompanije MOL i još nekih potencijalnih partnera. Cilj je da se do kraja nedelje završi, da se potpiše dokument o otkupu akcija novih vlasnika. Nakon toga će biti upućen zahtev američkoj administraciji za produženje licence. Mi smo u duhu tih razgovarali o međudržavnom sporazumu koji bismo zaključili -kazala je ministarka.

– Poziv odnosno tender za gradnju naftovoda je raspisan, očekujemo da počnu radovi sredinom ove godine, da možemo da budemo sigurni da će projekat biti završen – dodala je.

