Ispovest svekrve: Nasledila sam kuću na moru od svojih roditelja…

Moj muž i ja ili moj sin i njegova devojka smo išli tamo na odmor, ponekad smo bili svi zajedno, ponekad odvojeno, sve je bilo stvar dogovora.

Ove jeseni se moj sin oženio tom devojkom, i ona tvrdi da je pola kuće tada pripadalo njoj, i napravila je raspored kada ćemo moj muž i ja ići na more, kada ona i njen sin, kada njen brat i njegova porodica, njen drugi brat i njegova porodica, i njeni roditelji, a da nas ništa nisu pitali.

Ionako nismo celo leto dole, a može i njena porodica da dođe, ali sve je stvar dogovora i naših odmora.

Muž i ja smo u šoku, spakovali smo se, promenili brave, pa ti snaja pravi raspored i svi ćete zajedno ljubiti vrata sa mojim sinom koji joj sve ovo dozvoljava.

Na kraju krajeva, ni njemu ne pripada ništa.

(zanimljivosti.xyz)