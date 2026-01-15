NSZ za nezaposlene: Od 1. februara menjaju se iznosi naknada, evo detalja

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) uradila je godišnje usklađivanje iznosa osnovice dnevne novčane naknade, kao i najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa novčane naknade sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2025. godini, objavljeno je u saopštenju NSZ.

Kako se navodi, budući da je inflacija u 2025. godini prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosila 2,7 odsto, za taj procenat su uvećane i osnovice.

Tako će osnovica dnevne novčane naknade iznositi 1.507,12, a trenutno je 1.467,50, najniža mesečna novčana naknada umesto sadašnjih 32.858 dinara, 33.745 dinara a najviša novčana naknada 78.226 dinara, što je za oko 2.000 dinara više od sadašnje najveće naknade koja iznosi 76.169.

Usklađeni iznosi primenjivaće se na utvrđivanje visine i obračun novčane naknade počev od 1. februara 2026. godine, a u skladu sa odredbom člana 70. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, navedeno je u saopštenju NSZ.

Odluka, sa usklađenim iznosima, objavljena je na veb-sajtu NSZ u rubrici dokumenti – pojedinačna akta.

