Vučić odgovorio na prozivke iz Hrvatske: Ja služim samo srpskom narodu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na prozivke iz Hrvatske i poručio da služi samo svom, srpskom narodu.

Predsednik Srbije je jasno poručio da mogu da zaborave na ponižavanje Srba.

– Ja služim samo srpskom narodu, i služim građanima Srbije. Ustašama da služim nisam nikada i neću. I ja da sam na njihovom mestu, ja bih sebe napadao po ceo dan. Ja sam sve ono što oni ne bi želeli da vide u Srbiji. Čovek čijeg su dedu ubili, pradedu, stričeve, deda stričeve, čiji otac posmrče zato što su mu ubili oca. A opet ih se taj neko nimalo ne plaši i nimalo nisam fasciniran njhiovom ustaškom ideologijom, Maksovim mesarima, Bojnom čavoglave i svime ostalim – poručio je Aleksandar Vučić.

(Pančevac)