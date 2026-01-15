Stiže ledeni dani: Košava će surovo da šiba, Vrščani da se pripreme

Trenutne temperature vazduha mogle bi mnoge da zavaraju, ali zima još nije rekla svoju poslednju reč. Iako je ledeni talas za nama nakratko oslabio, meteorološke mape pokazuju da nam se približava takozvana „zver sa istoka“.

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje drastičnu promenu vremena već krajem ove nedelje, uz upozorenje da će trenutno otopljenje biti kratkog daha i da će poslužiti samo kao uvertira za još jedan nalet hladnoće.

Do kada će biti toplije

Meteorolog Ivan Ristić najavio je prethodnih dana završetak ledenog talasa i da nas do vikenda očekuje otopljenje, međutim, temperature neće biti previsoke zbog čega neće stići da otope sav snežni prekrivač. Maksimalne dnevne temperature vazduha će biti od 5 do 10, lokalno i do 12 stepeni, dok će minimalne biti oko 0 stepeni i koji stepen niže.

– Tamo gde bude minusa tokom noći, lediće se bljuzgavica. Najvažnije je da se otopi sneg na trotoarima. Treba posoliti ulice, da izdrže noć, jer so može da pomogne do -5 stepeni – kaže Ivan Ristić.

Prodor ruskog mraza i udari ledene košave

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, neće biti jakog mraza do petka, ali u petak popodne, u subotu i nedelju očekuje se hladna i jaka košava.

– Već za vikend sa jakom i hladnom košavom dolazi hladan vazduh poreklom iz Rusije u sklopu sibirskog anticiklona. To će označiti početak novog ledenog talasa koji će se intenzivirati oko 24. januara kada će doći do spajanja sibirskog i azorskog anticiklona u vidu „Skandinavskog bloka“. Osim ledenih dana ponovo se očekuje razvoj ciklona u Sredozemlju i sneg. U početku kada počne borba između toplog i hladnog vazduha biće uslova i za ledenu kišu – kaže Ristić.

Šta donosi „zver sa istoka“ i gde će biti najviše snega

„Zver sa istoka“,odnosno sibirski anticiklon će prvo ući u Vlašku niziju, a onda stiže i do Srbije, a zahvatiće veći deo Evrope. Reč je vazduhu koji je hladniji pri tlu. U tom periodu maksimalne dnevne temperature vazduha će biti od -2 do 3 stepeni, a minimalne od -5 do -2 stepena. Vetar će dodatno isušivati tlo, ali će ubrzavati zaleđivanje mokrih površina.

Hladna košava i ledeni dani

Jaki, olujni udari hladne košave će trajati dva do tri dana, najviše će se osetiti u košavskom području, a to su Vršac, Veliko Gradište, Beograd, Pomoravlje, kaže meteorolog.

– Oko 21. – 22. januara košava će početi da slabi i kada prestane dan, dva će temperatura malo porasti, ali već 24. januara dolazi od jačeg zahlađenja. Moja pretpostavka je da će biti hladnije nego što je bilo do sada. Koliko će biti snega to je sada teško reći, ali će ga biti i deluje da će biti obimniji južnije od Save i Dunava, za razliku od Vojvodine, koja bi u ovom naletu zime mogla da dobije manje snežnih padavina. Hladno vreme će trajati do kraja januara i početkom februara. Jače otopljenje vidim između 10. i 15. februara – poručuje Ristić.

(Novosti.rs)