Kovačica: Pomoć građanima u ozakonjenju, raspored po mesnim zajednicama

Opštinska uprava Kovačica obaveštava građane da će, u okviru kampanje „Svoj na svome“, od ponedeljka, 19. januara, u mesnim zajednicama na teritoriji opštine Kovačica biti raspoređena tehnička služba Opštinske uprave radi pružanja stručne i tehničke pomoći prilikom podnošenja prijava za upis prava svojine na nepokretnostima.

Radno vreme službe u mesnim zajednicama biće od 9 do 15 časova, prema sledećem rasporedu:

Ponedeljak, 19. januar – Crepaja

Utorak, 20. januar – Debeljača

Sreda, 21. januar – Padina

Četvrtak, 22. januar – Uzdin

Petak, 23. januar – Samoš i Idvor

Opštinska uprava Kovačica će istovremeno nastaviti da radi i u okviru svoje nadležne kancelarije za upis, gde će građani takođe moći da podnose prijave za upis vlasništva.

