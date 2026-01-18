Južni Banat

Kovačica: Pomoć građanima u ozakonjenju, raspored po mesnim zajednicama

11:00

18.01.2026

Podeli vest:

Printscreen/YT

Opštinska uprava Kovačica obaveštava građane da će, u okviru kampanje „Svoj na svome“, od ponedeljka, 19. januara, u mesnim zajednicama na teritoriji opštine Kovačica biti raspoređena tehnička služba Opštinske uprave radi pružanja stručne i tehničke pomoći prilikom podnošenja prijava za upis prava svojine na nepokretnostima.

Radno vreme službe u mesnim zajednicama biće od 9 do 15 časova, prema sledećem rasporedu:
Ponedeljak, 19. januar – Crepaja
Utorak, 20. januar – Debeljača
Sreda, 21. januar – Padina
Četvrtak, 22. januar – Uzdin
Petak, 23. januar – Samoš i Idvor

Opštinska uprava Kovačica će istovremeno nastaviti da radi i u okviru svoje nadležne kancelarije za upis, gde će građani takođe moći da podnose prijave za upis vlasništva.

(Pančevac)

Tagovi

Kovačica

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.