Servisne informacije Južni Banat

Opovo: Besplatne fotografije dece sa Deda Mrazom dostupne za preuzimanje

09:30

16.01.2026

Podeli vest:

Foto: Naše Opovo

Obaveštavaju se svi roditelji da su besplatne fotografije njihove dece sa Deda Mrazom, koje su nastale tokom novogodišnjeg karavana osmeha i sreće dostupne su za preuzimanje.

Fotografije se mogu preuzeti u Mesnim kancelarijama u Sefkerinu, Opovu, Barandi i Sakulama, kao i na šalteru Opštinske uprave u Opovu.

Pozvani  ste da dođete i preuzmete uspomene sa ovog divnog događaja.

(Naše Opovo)

Tagovi

Deda Mraz fotografije Opovo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.