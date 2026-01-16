Opovo: Besplatne fotografije dece sa Deda Mrazom dostupne za preuzimanje

Obaveštavaju se svi roditelji da su besplatne fotografije njihove dece sa Deda Mrazom, koje su nastale tokom novogodišnjeg karavana osmeha i sreće dostupne su za preuzimanje.

Fotografije se mogu preuzeti u Mesnim kancelarijama u Sefkerinu, Opovu, Barandi i Sakulama, kao i na šalteru Opštinske uprave u Opovu.

Pozvani ste da dođete i preuzmete uspomene sa ovog divnog događaja.

(Naše Opovo)