Ostali ste bez posla?E vo koliko novca dobijate sa biroa od februara

Od 1. februara 2026. godine nezaposleni u Srbiji koji ostvaruju pravo na novčanu naknadu dobiće izmenjene iznose pomoći sa biroa.

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) uskladila je osnovice i granice isplate u skladu sa godišnjim indeksom potrošačkih cena za 2025. godinu, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

To znači da će se novi iznosi primenjivati na sve koji od februara ostvaruju ili već koriste pravo na novčanu naknadu.

Kolika je nova osnovica?

Nova dnevna osnovica iznosi:

1.507,12 dinara

Na ovu osnovicu se primenjuje procenat, najčešće između 60 i 90 odsto, u zavisnosti od radnog staža i prethodnog zaposlenja. Oni koji nemaju dovoljno staža dobijaju 60 odsto od osnovice.

Minimalna i maksimalna mesečna naknada

NSZ je utvrdila i nove mesečne granice: Najniži mesečni iznos: 33.745 dinara

Najviši mesečni iznos: 78.226 dinara

Ovi iznosi predstavljaju donju i gornju granicu – niko ne može da dobije manje od minimalnog, niti više od maksimalnog iznosa, bez obzira na obračun

.

Mesečna naknada zavisi od broja radnih dana u mesecu i visine dnevne naknade. Ako je izračunati iznos niži od minimuma, isplaćuje se minimalni iznos. Ako premaši maksimum, primenjuje se gornja granica.

Kako se računa dnevna naknada?

Dnevna osnovica se utvrđuje na osnovu prosečne zarade koju je osoba imala pre prijave na biro. Ako zarada nije bila dovoljna ili nije bilo dovoljno staža, uzima se minimalna osnovica.

Na tu osnovicu se zatim primenjuje procenat (60–90%), u zavisnosti od radnog staža.

Praktičan primer

Ako je osnovica 1.507,12 dinara, a procenat 80%, dnevna naknada iznosi: 1.507,12 × 0,8 = 1.205 dinara po danu Za mesec sa 22 radna dana: 1.205 × 22 = 26.525 dinara Pošto je ovaj iznos ispod minimalne granice, korisniku bi u tom slučaju bilo isplaćeno najmanje 33.745 dinara.

Na ovaj način NSZ osigurava da niko ne primi manje od zakonom propisanog minimuma, čak i ako je obračun niži, piše Kamatica.