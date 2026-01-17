Pančevo Politika i društvo Vesti

Kontrola i važan apel saobraćajne policije iz Pančeva

Pripadnici saobraćajne policije iz Pančeva sproveli su preventivnu aktivnost „Postoji razlog za svaki propis“, sa jasnim ciljem - većom bezbednošću na putevima.

18:57

17.01.2026

Podeli vest:

Foto MUP Srbije

Pripadnici saobraćajne policije iz Pančeva sproveli su preventivnu aktivnost „Postoji razlog za svaki propis“, sa jasnim ciljem – većom bezbednošću na putevima.
Tokom kontrole saobraćaja, vozačima je upućen apel:

da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol, jer i mala količina utiče na brzinu reakcije;
da koriste sigurnosni pojas, koji u svakoj vožnji može spasiti život;
da pripreme vozilo za zimske uslove, proverom pneumatika, svetlosne signalizacije i kočnica.
Poštovanje propisa nije formalnost – to je zaštita života.

Istu akciju sproveli su i pripadnici saobra’ajne policije u Nišu.

(Pančevac)

Tagovi

kontrola PU Pančevo saobraćajna policija

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.