Kontrola i važan apel saobraćajne policije iz Pančeva

Pripadnici saobraćajne policije iz Pančeva sproveli su preventivnu aktivnost „Postoji razlog za svaki propis“, sa jasnim ciljem - većom bezbednošću na putevima.

Tokom kontrole saobraćaja, vozačima je upućen apel:

da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol, jer i mala količina utiče na brzinu reakcije;

da koriste sigurnosni pojas, koji u svakoj vožnji može spasiti život;

da pripreme vozilo za zimske uslove, proverom pneumatika, svetlosne signalizacije i kočnica.

Poštovanje propisa nije formalnost – to je zaštita života.

Istu akciju sproveli su i pripadnici saobra’ajne policije u Nišu.

(Pančevac)