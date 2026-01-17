Upozorenje RHMZ zbog situacije na rekama: Posebno se ističe Tamiš

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da je na reci Tamiš, kod Jaše Tomića, zabeležen ledostaj koji se prostire duž čitave širine rečnog korita.

Kako se navodi u izveštaju o stanju voda i hidrološkim izgledima, na Dunavu, od Bezdana do Novog Sada, vodostaji će se u narednim danima kretati oko, odnosno nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. RHMZ ističe da je vodostaj Dunava trenutno u blagom porastu, uz očekivanje stagnacije i manjih oscilacija tokom naredna četiri dana.

Temperatura vode na rekama u Srbiji uglavnom se kreće oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, dodaje se u saopštenju.

Prema podacima RHMZ-a o trenutnim i očekivanim kretanjima vodostaja:

Vodostaj Tise je u stagnaciji, sa tendencijom zadržavanja tog stanja u naredna četiri dana.

Vodostaj Save beleži manji porast, uz očekivanje daljeg rasta tokom naredna četiri dana.

Vodostaj Velike Morave je u blagom porastu, sa tendencijom manjeg porasta i potom stagnacije u naredna dva dana.

RHMZ navodi da se vodostaji Dunava trenutno nalaze u domenu niskih i srednje niskih vrednosti, na Savi u domenu srednjih i srednje niskih, na Tisi u domenu srednje niskih, dok su na Velikoj Moravi u okviru srednjih vrednosti karakterističnih za ovaj period godine.

(Pančevac)