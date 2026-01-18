Kačarevo: Slaninijada od 19. do 22. februara

Kačarevo će i 2026. godine biti prestonica slanine, dobre hrane i narodnog veselja, jer se tradicionalna Slaninijada održava od 19. do 22. februara.

Ova čuvena gastronomsko-turistička manifestacija i ove godine očekuje veliki broj posetilaca iz Srbije i regiona.

Tokom četiri dana, Kačarevo će ugostiti proizvođače suvomesnatih proizvoda, zanatlije, ugostitelje i ljubitelje tradicionalne kuhinje. Posetioci će imati priliku da probaju različite vrste slanine, kobasica, kulena i drugih domaćih specijaliteta, kao i da kupe proizvode direktno od proizvođača.

Slaninijada u Kačarevu nije samo gastronomski događaj, već i manifestacija koja neguje tradiciju, običaje i duh Banata. Pored bogatog izlagačkog programa, očekuju se i prateći sadržaji – muzički nastupi, takmičenja, kulturno-umetnički program i zabava za sve generacije.

Organizatori najavljuju da će i ove godine akcenat biti na kvalitetu proizvoda, očuvanju starih recepata i promociji domaće proizvodnje, zbog čega Slaninijada već decenijama važi za jednu od najposećenijih manifestacija ovog tipa u Srbiji.

Svi koji žele da osete pravu atmosferu zimske fešte, uz miris dimljene slanine i zvuke narodne muzike, trebalo bi da u kalendaru obeleže datume od 19. do 22. februara 2026. godine, kada Kačarevo ponovo postaje mesto dobrog ukusa i dobrog raspoloženja.

(Pančevac)