Uz pesmu i maske obeležena Vasilica u Kačarevu

Pesma, igra i tradicionalne maske obeležile su i ovogodišnju proslavu Vasilice u Kačarevu. Manifestacija je okupila članove udruženja, ali i brojne meštane koji su zajedno obeležili ulazak u Novu godinu po starim narodnim običajima, rekao je Simo Najdovski Predsednik udruženja “Vardar” Kačarevo, prenosi RTV Pančevo.

Predsednica Nacionalnog saveta Makedonaca Zorica Mitrović ističe da su ovakvi događaji važni za očuvanje kulturnog identiteta, ali i za upoznavanje dece i mladih sa tradicijom i običajima koji se prenose sa generacije na generaciju, rekla je Zorica Mitrović, predsednica Nacionalnog saveta Makedonaca.

Udruženje Makedonaca „Vardar“ već više od dve decenije neguje makedonsku tradiciju u Kačarevu, a obeležavanje Vasilice svake godine okuplja sve veći broj učesnika i posetilaca.

(RTV Pančevo)