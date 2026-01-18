Selo Južni Banat

Uz pesmu i maske obeležena Vasilica u Kačarevu

19:00

18.01.2026

Podeli vest:

Foto: Printscreen/RTV Pančevo

Pesma, igra i tradicionalne maske obeležile su i ovogodišnju proslavu Vasilice u Kačarevu. Manifestacija je okupila članove udruženja, ali i brojne meštane koji su zajedno obeležili ulazak u Novu godinu po starim narodnim običajima, rekao je Simo Najdovski Predsednik udruženja “Vardar” Kačarevo, prenosi RTV Pančevo.

Predsednica Nacionalnog saveta Makedonaca Zorica Mitrović ističe da su ovakvi događaji važni za očuvanje kulturnog identiteta, ali i za upoznavanje dece i mladih sa tradicijom i običajima koji se prenose sa generacije na generaciju, rekla je Zorica Mitrović, predsednica Nacionalnog saveta Makedonaca.

Udruženje Makedonaca „Vardar“ već više od dve decenije neguje makedonsku tradiciju u Kačarevu, a obeležavanje Vasilice svake godine okuplja sve veći broj učesnika i posetilaca.

(RTV Pančevo)

Tagovi

Vasilica Kačarevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.