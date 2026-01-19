Vesti Pančevo u slikama

Antalija: I fudbaleri Železničara plivali za Časni krst

12:15

19.01.2026

FK Železničar

Prepodnevnu pauzu tokom zimskih priprema u Antaliji, ovog 19. januara, igrači Železničara iskoristili su za tradicionalno plivanje za Časni krst.

Pogledajte ko je stigao prvi do Časnog krsta:

