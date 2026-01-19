Bog se javi! Plivanje za časni krst u Južnom Banatu

Širom Južnog Banata povodom Bogojavljenja organizovano je plivanje za časni krst.

Jabuka

U Jabuci je po drugi put organizovano plivanje za Bogojavljenski Časni krst. Plivanje je održano na plaži „Skela“ na reci Tamiš. Do krsta je prvi doplivao Predrag Krstić.

Kovinski dunavac

Najbrže je, do Krsta časnog, stigao krsta Srbislav Čiplić, rodom iz Bečeja, koji živi i radi u Smedevu. Bilo je više od 30 plivača.

Plivanje ya Krst ;asni na reci Neri.

Vršac

Po blagoslovu visokog preosveštenstva mitropolita banatskog i arhiepiskopa vršačkog Nikanora, tradicionalno Bogojavljensko plivanje za Časni krst održano je na Gradskom jezeru u Vršcu. Titula Bogojavljenskog viteza uručena je Vladimiru Sekuliću, kao i zlatni krst za pobednika kojije, po tradiciji, darovala zlatara „Zorić“ iz Vršca. Svi učesnici nagrađeni su medaljama i poveljama.

Opovo

Učestvovalo je 25 plivača iz Opova, Sefkerina, Sakula i Čente. Kao i prethodne dve godine, plivanje nije imalo takmičarski karakter. Učesnici su po grupama ulazili u vodu, plivali do čamca gde su celivali Časni krst i vraćali se nazad na obalu, tako da su svi ujedno i pobednici.

Crepaja i Uzdin

Na teritoriji opštine Kovačica održana su dva plivanja za Časni krst – na reci Tamiš kod Uzdina i na jezeru u Crepaji.

Najhrabriji učesnici plivali su za blagoslov i čast, a u Crepaji je do Časnog krsta prvi doplivao Stefan Stojkov. Pobednik plivanja za Časni krst u Uzdinu je Milan Nestorov.

(Pančevac)