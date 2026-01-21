Kako sedenje na suncu može pomoći u kontroli šećera u krvi

Novo istraživanje ukazuje da mesto gde sedite tokom dana – ne samo ono što jedete – može tiho uticati na to koliko dobro vaše telo podnosi šećer u krvi.

Kontrola šećera u krvi kod dijabetesa tipa 2 je složena i obično uključuje pažljivu kombinaciju izbora hrane, kretanja i lekova. Novo istraživanje sugeriše da bi mogla postojati još jedna promena načina života koja bi mogla pomoći u boljim očitavanjima: provođenje vremena pored prozora.

Mala studija objavljena u časopisu „Cell Metabolism“ regrutovala je 13 osoba sa dijabetesom tipa 2, prosečne starosti 70 godina. Učesnici, koji nisu koristili kremu za sunčanje, proveli su 4,5 dana u prostoriji gde su bili izloženi prirodnoj svetlosti kroz velike prozore od 8 do 17 časova. Nastavili su da uzimaju svoje uobičajene lekove i nosili su uređaje koji su kontinuirano pratili nivo glukoze u krvi.

Tokom dana volonteri su uglavnom sedeli za stolom gde su mogli da koriste svoje telefone i računare, sa ekranima podešenim na nisku osvetljenost. Noću su bili izloženi slabom veštačkom svetlu (sličnom lampi) i mogli su da koriste svoje uređaje do 23 časa, a zatim su spavali u mraku do 7 ujutru.

Jeli su tri slična obroka svakog dana, osmišljena da održe svoju trenutnu težinu, i obavljali su iste lagane vežbe u određeno vreme tokom 4,5 dana.

Oko mesec dana kasnije, istraživači su ponovili protokol, ovog puta u sobi bez prozora osvetljenoj samo veštačkim svetlom.

Kada su podaci upoređeni, nivo glukoze u krvi učesnika ostao je u okviru ciljnog opsega oko 50% vremena tokom faze prirodnog svetla. U fazi veštačkog svetla bili su u opsegu oko 43% vremena. „Zdrav“ opseg u studiji se preveo na otprilike 4,4 do 6,7 mmol/l. „Pokazali smo da prirodna dnevna svetlost ima blagotvorne efekte na 24-časovnu glukozu, pri čemu su dobrovoljci provodili više vremena u normalnom opsegu glukoze i sa manjom varijabilnošću“, kaže koautor studije Patrik Šrauven.

Razlika je mala, a studija je mala, tako da je potrebno više istraživanja. Ipak, nalazi ukazuju na to da izlaganje svetlosti može igrati dodatnu ulogu u kontroli glukoze. Pa zašto bi sunčeva svetlost mogla pomoći u kontroli šećera u krvi i kako se to može koristiti svakodnevno? Evo šta lekari koji leče ljude sa dijabetesom žele da čitaoci imaju na umu.

Zašto bi sunčeva svetlost mogla pomoći u kontroli šećera u krvi?

Studija nije istraživala tačan mehanizam koji stoji iza ovog efekta, već je jednostavno pronašla vezu. Jedan mogući faktor je izlaganje vitaminu D sunčevoj svetlosti, kaže endokrinolog dr Ričard Sigel. On ukazuje na istraživanje koje sugeriše da suplementacija vitaminom D može smanjiti rizik da neko sa pre-dijabetesom pređe u dijabetes tipa 2.

Autori studije takođe napominju da ćelije osetljive na svetlost u oku mogu igrati ulogu. Ove ćelije pomažu u regulisanju metaboličke aktivnosti i imaju tendenciju da budu osetljivije na kraće talasne dužine koje se nalaze u prirodnoj dnevnoj svetlosti . U teoriji, redovno izlaganje dnevnoj svetlosti može podržati zdravije metaboličke ritmove i regulaciju glukoze u krvi. Nalazi „mogu da istaknu uticaj prirodne dnevne svetlosti na naš metabolizam“, kaže Šrauven.

Hirurg za mršavljenje, dr Mir Ali, slaže se sa ovom idejom. „Sunčeva svetlost igra veliku ulogu u našim hormonima i metabolizmu“, kaže on. „Ima smisla da izlaganje sunčevoj svetlosti može pomoći metaboličkim procesima u telu.“

Ipak, dr Sigel naglašava da je ovo bila opservaciona studija. Istraživači nisu dokazali da je prirodno svetlo direktno izazvalo promenu šećera u krvi , već samo da su ta dva faktora povezana. Koautorka studije, Čarna Dibner, dodaje da je produženo izlaganje dnevnoj svetlosti takođe moglo poboljšati nivoe hormona spavanja melatonina uveče, što bi se moglo pretvoriti u bolji san — a poznato je da kvalitetan san podržava kontrolu šećera u krvi.

Takođe postoje ograničenja u pogledu toga na koga se nalazi odnose. Većina učesnika je imala 65 ili više godina, tako da je teško znati da li bi mlađi ljudi sa dijabetesom tipa 2 imali istu korist, kaže dr Sigel.

Kako bi se ovo moglo uklopiti u kontrolu šećera u krvi?

Saveti o kontroli šećera u krvi se ne menjaju na osnovu ovih nalaza, kaže dr Sigel. Zdravstvene vlasti i dalje preporučuju sledeće strategije:

Pratite glukozu u krvi da biste videli šta je povećava ili smanjuje

Jedite u redovnim terminima i izbegavajte preskakanje obroka

Birajte hranu sa nižim sadržajem kilodžula, zasićenih masti, šećera i soli

Vodite evidenciju o hrani, pićima i fizičkoj aktivnosti

Pijte vodu umesto soka ili gaziranog pića

Ograničite alkoholna pića

Posegnite za voćem kada vam je potrebna slatka poslastica

Obratite pažnju na veličinu porcija

Vredi ponoviti: Nikada ne menjajte plan za kontrolu šećera u krvi bez prethodnog razgovora sa zdravstvenim radnikom. Drugim rečima, ne smanjujte lekove ili druge delove lečenja samo zato što više vremena provodite pored sunčanog prozora, kaže dr Sigel.

Dr Šrauven se slaže. „Efekti su verovatno premali da bi zamenili stvarni tretman kod onih koji već imaju dijabetes“, kaže on. „Naše rezultate treba posmatrati kao još jedan faktor načina života koji utiče na naš metabolizam i homeostazu glukoze.“

Studija nije izvestila da li je dodatna izloženost dnevnoj svetlosti uticala na kožu učesnika, iako je poznato da ultraljubičasto svetlo povećava rizik od raka kože. Malo sunčeve svetlosti je važno, a sedenje pored prozora tokom dana verovatno neće izazvati štetu, ali ovo treba posmatrati kao blagi dodatak postojećem planu kontrole šećera u krvi, a ne kao samostalnu terapiju.

(Pančevac/Prevention magazin)