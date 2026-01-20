SINHRO: Poziv građanima za prikupljanje materijala o Vajfertovoj pivari

Udruženje „Sinhro“ u Pančevu poziva građane da doniraju stare fotografije, dokumente, video snimke i predmete vezane za Vajfertovu pivaru za digitalizaciju i kreiranje javne, kulturno-edukativne zbirke, nudeći online upload ili ličnu dostavu u Sinhro Hub u Pančevu, a cilj je očuvanje lokalnog nasleđa.

Poziv je namenjen svim građanima koji u svojim porodičnim arhivama poseduju stare fotografije, zvučne i video zapise, dokumenta, kao i predmete i artefakte povezane sa radom i istorijom Vajfertove pivare. Prikupljeni materijali biće digitalizovani i objedinjeni u javno dostupnu digitalnu zbirku.

Svi materijali biće objavljeni na zvaničnom sajtu projekta nasledje.rs, kao i na Instagram stranici udruženja Sinhro, u nekomercijalne, kulturno-edukativne svrhe, uz navođenje autora ili vlasnika materijala, ukoliko to žele.

Građani mogu da učestvuju na dva načina:

Preko online forme za dostavljanje materijala (fotografije, audio i video zapisi);

Ličnim dolaskom u Sinhro Hub (Zmaj Jove Jovanovića 11, Pančevo), gde će fotografije i dokumenta biti skenirani na licu mesta, dok će predmeti i artefakti biti fotografisani, bez zadržavanja originala.

Projekat ima za cilj da podstakne uključivanje građana u proces očuvanja lokalnog nasleđa i da doprinese njegovoj digitalnoj zaštiti i dugoročnoj dostupnosti široj javnosti.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Evropsko iz Srbije” koji finansira Evropska unija, a sprovode ga organizacije Sinhro Hub, Pro.Tok21, UG Klara i Rosa, TAKT.info i Start Hub Kosjerić.

(Pančevac)