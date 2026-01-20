Poreska uprava: Ova grupa građana dobila rok za prijavu poreza, evo i do kad

Rok za prijavu i plaćanje poreza za četvrti kvartal 2025. godine za fizička lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade po osnovu autorskih i srodnih prava, kao i ugovorene naknade za izvršen rad, a na koje se porez plaća samooporezivanjem, takozvane frilensere, ističe u petak, 30. januara, saopštila je danas Poreska uprava.

Poreski obveznici prijavu i podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K mogu obaviti preko portala Poreske uprave ePorezi, kao i preko portala Frilenseri, naveli su iz Poreske uprave.

Više informacija o načinu izmirenja ove poreske obaveze zainteresovani mogu pronaći u korisničkom uputstvu za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na kvartalno ostvarene prihode fizičkih lica (PP OPO-K), koje je objavljeno na sajtu Poreske uprave, kao i na portalu Frilenseri.

(Pančevac/24.sedam)