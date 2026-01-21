Rok ističe krajem maja: Kako biste nastavili da primate penziju, morate dostaviti ovaj papir

PIO fond obavestio je korisnike austrijske penzije sa prebivalištem u Srbiji da su u obavezi da i ove godine da podnesu Potvrdu o životu sa overenim svojeručnim potpisom austrijskom Zavodu za penzijsko osiguranje.

Potvrdu je potrebno dostaviti najkasnije do kraja maja. Overa Potvrde o životu u Direkciji i svim filijalama Fonda PIO je besplatna.

Za overu je potrebno doći lično i tom prilikom poneti ličnu kartu.

Od 2027. godine ovaj podatak će se elektronski razmenjivati i neće biti potrebno da ih korisnici lično dostavljaju, u skladu sa sporazumom koji je potpisan 2024. godine.

(Pančevac)