Pirgić: Čeka nas 10 finala, imamo sve što treba za plej-of

Vezista Železničara Stefan Pirgić u intervjuu za klupski sajt i YouTube Kanal govorio je o pripremama u Beleku, rezultatima u jesenjem delu sezone, ciljevima za naredni period, a osvrnuo se i na lične partije i saradnju sa trenerom Radomirom Kokovićem.

Za početak osvrt na urađeno u Beleku.

– Došli smo ovde da se pripremimo i da odradimo stvari koje nisu mogli da odradimo u Pančevu. Doveli smo par pojačanja, fokus je na tome da ti momci što pre uđu u zahteve, u sistem i u naš stil igre. Mislim da su novi igraći dobro pohvatali zahteve za ovaj kratki period što su ovde i nadam se da će to biti još bolje u naradnom periodu. Generalno jako se naporno radi i mogu reči slobodno da smo prebukirani treninzima, što je i cilj ovih priprema, da se fizički pripremimo za nastavak sezone – počeo je Pirgić.

Tri utakmice je do sada odigrao Železničar – pobeda protiv Aluminija, poraz od Lehije i remi sa Teplicama. U poslednjem duelu, Pirgić je bio strelac iz penala.

– Dobra akcija pre penala, generalno to je nešto što mi radimo na treninzima, što je jako bitno da stvari koje radimo na treninzima primenjujemo na utakmicama. Gol koji sam postigao znači za samopouzdanje.

Nekoliko novih igirača je stiglo u Železničar tokom januarskog prelaznog roka.

– Generalno, to su sve dobri momci. Jako su se brzo adaptirali na sve ovo, na našu atmosferu u ekipi i baš prijaju ekipi, što se tiće te neke atmosfere. Slićni smo tipovi. Mislim da ljudi koji su gledali utakmicu, već vide da su oni donekle u sistemu, da rade ono što se radi na trenzima, da su dobri igrači, dobri momci. Tako da mislim da su za sada svi jako lepo prihvatili te zahteve i mislim da će biti još mnogo, mnogo bolji. Mislim da će biti prava pojačanja – uverava Pirgić.

Očekuje se da ekipa uđe jača u drugi deo sezone, nego što je to bila jesenas kada je osvojila petu poziciju na tabeli.

– Železničar raste kao klub u svim segmentima, tako i na tabeli. Generalno, mislim da smo dobar poseo odradili, ali to je samo početak, pošto je sezona jako duga, i mislim da ta borba za plejof će biti još dosta, dosta teža nego što je bila predhodnih godina. Ne smemo da se zadovoljavamo time urađenim. Pred nama je još 10 utakmica, 10 finala, koje odlučuju da ćemo biti gore ili dole. Mislim da imamo igrače, da imamo ljude oko nas, da je ceo klub zajedno s nama na tom nivou, da možemo da odigramo jako dobro ovih 10 utakmica i da izborimo plej-of.

Prvi protivnik u drugom delu Super lige je Radnik iz Surdulice. – Radnik je dobra ekipa, igraju lep fudbal. Svako ko gleda Superligu, vide da je Radnik ove sezone neki hit, kako ih nazivaju, kao i mi. Tako da, to će biti duel hitova sezone. Ako budemo na našem nivou, mislim da ćemo ostvariti pobedu.

Pirgić se tokom jeseni izdvojio kao jedan od ključnih igrača u sistemu Radomira Kokovića koji mu je pronašao adekvatnu ulogu na terenu.

– Ja, generalno, nisam imao poziciju od kad sam došao u Železničar. Šef mi je pronašao poziciju. U sistemu, kako mi igramo, mislim da svaki igrač može da igra svaku poziciju ako zna šta se radi na toj poziciji u našem sistemu. Meni iskreno prija ova pozicija, mislim da napredujem iz dana u dan, iz treninga u trening. Gledam da što bolje odradim svaki mogući trening, da neke stvari koje ja mislim da malo loše radim, da počnem da radim bolje, treneri mi konstantno kroz neke video analize obješnjavaju šta i kako, šta bi trebao da popravim, gde bi trebalo da ide lopta, koji je pas bolji, i ja se stvarno trudim da to i radim. Osećam se jako komforno na ovoj poziciji. Mislim da je ovo neka moja pozicija koju bi ja trebao da igram u nastavku svoje karjere.

Ciljevi za naredni period su jasni: – Moje lični ciljevi su da iz svakog treninga i svake video analize izvučem nešto pozitivno, u bilo kom smislu, i da mi kao ekipa izvučamo pozitivno iz svake utakmice, da li je izgubili, ili je pobedili. Najbitnije je da nam se ne ponavljaju iste greške. Želimo da ostanemo na zemlji i da radimo svaki trening, svaku video analizu, svaki sastanak najbolje moguće. To je jediniji način da se ostvare naši ciljevi – zaključio je 22-godišnji vezista.

(Pančevac/FK Železničar)