Vučić u Davosu na sastancima sa svetskim zvaničnicima: U vremenu podela za Srbiju je važno da sačuva duh dijaloga

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa nizom evropskih i svetskih zvaničnika na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

– Vrlo dobar razgovor sa evropskom komesarkom Martom Kos o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU – naveo je u opisu fotografija podeljenih na Instagram stranici “buducnostsrbijeav” predsednik Aleksandar Vučić.

– U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija – istakao je predsednik Srbije.

– Razgovarali smo i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade – napomenuo je Vučić.

– Posebno sam istakao da je za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak – zaključio je Vučić.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Aleksandandar Vučić u razgovoru sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelinom istakao je da će Srbija nastaviti da radi na okruženju u kome se investicije štite, a planovi realizuju u rokovima.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, posle sastanka u Davosu sa predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem u Davosu, da je Češka potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i istakao da će to dodatno učvrstiti saradnju dve zemlje.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

(Pančevac)