Izgradnja vodovoda Kačarevo-Banatsko Novo Selo

Nakon što su odbornici Skupštine grada Pančeva u septembru prošle godine usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo, kao i Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za magistralni vodovod Kačarevo-Banatsko Novo Selo, stekli su se uslovi za izgradnju magistralnog vodovoda Kačarevo-Banatsko Novo Selo, piše Banatski dobošar.

Naime, izmena Plana generalne regulacije je predložena radi izdavanja dozvola i izgradnje objekata i postrojenja za potrebe vodosnabdevanja u okviru zone javne namene, a na osnovu inicijative JKP „Vodovod i kanalizacija“ od 27. marta 2019. godine. Prema usvojenoj reviziji iz 2018. godine Generalnog projekta snabdevanja vodom opštine Pančevo sa prethodnom studijom opravdanosti iz 2006. godine, za povezivanje Banatskog Novog Sela na gradski vodovod, predviđena je izgradnja ukupnog rezervoara sa četiri povezane komore (dve za Kačarevo i dve za Banatsko Novo Selo) u Kačarevu, ukupne zapremine 900 m3, sa buster stanicom u Banatskom Novom Selu, i hlorofilskim postrojenjem koji će obezbediti pritisak od 4 bara za naselje Kačarevo, i izgradnju cevovoda od Kačareva do Banatskog Novog Sela trasom atarskih puteva dužine 11 kilometara.

Sam posao izgradnje magistralnog vodovoda Kačarevo-Banatsko Novo Selo, rezervoar i crpne stanice „Kačarevo“, u vrednosti od 389.789.684,23 dinara, krajem decembra, dobile su firme „Gradcom built” iz Pančeva i GP „Graditelj“ iz Novog Sada.

Banatsko Novo Selo trenutno se snabdeva vodom iz lokalne vodovodne mreže koju čine lokalna izvorišta i distributivna mreža.

(Banatski dobošar)