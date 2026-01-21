Poreska uprava objavila kalendar poreskih obaveza za februar

Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza firmi za februar prema kome rok za izmirenje prvih obaveza ističe 2. februara.

Do tada je neophodno podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini.

Do 2. februara je neophodno podneti poresku prijave na obrascu PPP-PD i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate na najnižu mesečnu osnovicu za neisplaćene zarade za decembar prošle godine i dostaviti popisne liste zatečenih zaliha akciznih proizvoda, nadležnoj filijali, sa stanjem 31. decembra 2025. godine.

Sledeći rok za izmirenje obaveza je 5. februar, kada ističu dva roka.

Jedan je za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u januaru, a drugi za dostavljanje izveštaja o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za januar i uplati sredstava.

Do 10. februara firme su dužne da podnesu poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja i da plate ovaj porez za januar, a poreski dužnici iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) da podnesu poreske prijave za PDV i da plate ovaj porez za januar.

Za najviše poreskih obaveza rok za izmirenje ističe 18. februara, do kada je neophodno platiti akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za januar, doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za januar i podneti poreske prijave za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za 2026. godinu za samostalne umetnike.

Isti rok važi i za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar, za plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike za prvo tromesečje 2026. godine te podnošenje poreske prijave za PDV na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za januar.

Još četiri obaveze je neophodno izmiriti do 18. februara, a to su podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu, plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za januar, podnošenje poreske prijave za obračun akcize za drugu polovinu januara i plaćanje obračunate akcize kao i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na struju za krajnju potrošnju i komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za januar i plaćanje akcize.

Firme su obavezne da do 27. februara podnesu poreske prijave za obračun akcize za prvu polovinu februara i da plate obračunatu akcizu.

Iz Poreske uprave napominju da se rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan, pomera na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.

(tanjug)