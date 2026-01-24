Južni Banat

Plandište: Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi 27. januara

16:00

24.01.2026

Podeli vest:

Foto: Pexels

PLANDIŠTE- Crveni krst Plandište, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuje prvu po redu akciju dobrovoljnog davanja krvi u 2026. godini, u prostorijama Kulturnog centra Plandište.

Akcija dobrovoljnog davanja krvi organizuje se u utorak 27. januara u periodu od 09 do 12 časova.

Budući da su zalihe svih krvnih grupa na minimumu, iz Crvenog krsta pozivaju sve sugrađane, koji su u mogućnosti da dođu i priključe se ovoj humanitarnoj akciji.

(Pančevac)

Tagovi

darivanje krvi Plandište

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.