Plandište: Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi 27. januara

PLANDIŠTE- Crveni krst Plandište, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuje prvu po redu akciju dobrovoljnog davanja krvi u 2026. godini, u prostorijama Kulturnog centra Plandište.

Akcija dobrovoljnog davanja krvi organizuje se u utorak 27. januara u periodu od 09 do 12 časova.

Budući da su zalihe svih krvnih grupa na minimumu, iz Crvenog krsta pozivaju sve sugrađane, koji su u mogućnosti da dođu i priključe se ovoj humanitarnoj akciji.

(Pančevac)