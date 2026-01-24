OFK Vršac na pripremama u Međugorju

Fudbaleri OFK Vršca otputovali su u Međugorje, gde će obaviti završni deo priprema pred početak prolećnog dela prvenstva Prve lige Srbije. Ekspedicija će u Hercegovini boraviti deset dana, a akcenat rada biće na taktičkom unapređenju igre u svim fazama.

Trener Miljan Đurović istakao je da je tokom zimske pauze došlo do promena u igračkom kadru. Klub su napustili Spasojević, Herbert, Andrijanić, Majstorović, Mihailović i Milojević, dok je stručni štab dobio nekoliko novih opcija.

U redove OFK Vršca stigli su golman Stanković iz Smedereva, krilni igrač Stevančević iz Jedinstva sa Uba, vezista Bajić koji dolazi iz Brodarca, levi bek Bubanja iz Radničkog Obrenovac, kao i napadač Arsenijević iz Napretka Markovac.

„Nadamo se da će do početka prolećnog dela prvenstva biti još nekoliko pojačanja“, rekao je Đurović.

Tokom boravka u Međugorju planirano je odigravanje tri kontrolne utakmice, protiv Zrinjskog, Posušja i GOŠK-a iz Gabele, koje će poslužiti za proveru trenutne forme i uigravanje tima.

Po povratku sa priprema OFK Vršac očekuje generalna proba protiv Mačve, nakon čega sledi poslednja nedelja rada pred nastavak prvenstva.

„Siguran sam da ćemo kroz ovaj pripremni period uspeti da podignemo nivo igre i spremno dočekamo start prolećnog dela sezone“, zaključio je trener OFK Vršca.

(eVršac/Branislav Josimov)