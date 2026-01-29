Kosti ne vole ovu hranu: Ako ovo jedete, bol je jači, artritis napreduje, zglobovi se troše…

Eliminisanjem namirnica koje izazivaju probleme, možete ukloniti višak tečnosti, smršati (što dodatno opterećuje zglobove) i smanjiti upalu i bol.

Namirnice koje treba izbegavati kod artritisa i bolova u zglobovima:

Meso: svinjetina, govedina, piletina – pokreću procese koji narušavaju zdravlje kostiju.

Mlečni proizvodi: mlečni proizvodi su glavni izvori kalcijuma i vitamina D, koji su neophodni za formiranje zdravog koštanog tkiva. Međutim, mlečni proizvodi mogu pogoršati tok artritisa. Stoga, samo lekar treba da odluči da li možete konzumirati mlečne proizvode.

Ugljeni hidrati: pored viška težine, ugljeni hidrati će izazvati zagušenje u vašim krvnim sudovima, što će otežati dotok kiseonika i hranljivih materija do vaših zglobova.

Gluten: Nalazi se u pšenici. Veruje se da pokreće upalne procese. Medicinske studije su potvrdile da eliminisanje namirnica poput raži, pšenice i ječma iz ishrane može značajno poboljšati stanje pacijenata sa reumatoidnim artritisom.

So: Povećan unos soli može izazvati ozbiljne poremećaje u organima, tkivima i zglobovima. Ljudi koji konzumiraju puno soli sa poluproizvodima, kobasicama i konzerviranom robom doprinose zadržavanju tečnosti u telu, taloženju štetnih materija u zglobovima, povećanju telesne težine, povećanju upale i nelagodnosti.

Pržena hrana: Ljudi koji se bore sa artritisom moraju apsolutno eliminisati prženu hranu iz svoje ishrane.

Čaj i kafa: Kofein u vašoj jutarnjoj šolji ispira mnogo kalcijuma iz kostiju. Dakle, to je jedan od faktora koji uništava koštano tkivo i izaziva pojavu artritisa ili pogoršava njegovu težinu.

Alkoholna pića: Upotreba alkoholnih pića ne koristi telu. Nikada. Ali alkohol može značajno pogoršati težinu bilo koje bolesti. Stoga, za bilo kakve zdravstvene probleme, lekari savetuju pre svega da se odreknete alkohola.

(Stil)