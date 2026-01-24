Kovačica: Penzioneri, prijave za banje u toku

Jan Koren, ističe da ovakve inicijative mnogo znače članovima udruženja. Pored oporavka i rehabilitacije, boravci u banjama omogućavaju i druženje, rekreaciju i aktivan život u trećem dobu.

Opština Kovačica i ove godine brine o svojim penzionerima, besplatni desetodnevni boravci u banjama ponovo su dostupni za sve koji ispunjavaju uslove.

Penzioneri sa područja Opštine Kovačica, ali i cele Srbije ove godine ponovo imaju priliku za besplatne boravke u banjama. Predsednik Opštinskog Udruženja penzionera Kovačica, Jan Koren, ističe da ovakve inicijative mnogo znače članovima udruženja. Pored oporavka i rehabilitacije, boravci u banjama omogućavaju i druženje, rekreaciju i aktivan život u trećem dobu.

Koren dodaje da udruženje pomaže članovima oko prijave i izbora banje, kako bi svi zainteresovani penzioneri mogli da iskoriste ovu pogodnost i uživaju u rehabilitaciji i druženju.

Boravci u banjama korisnicima pružaju priliku da poboljšaju zdravstveno stanje i provedu deset dana u prijatnom i osvežavajućem okruženju, potpuno besplatno. Važno je da se prijave na vreme, jer su kapaciteti ograničeni, a ovakve mere svakako doprinose kvalitetu života i zdravlju u trećem dobu.