Isplata januarskih penzija kreće 3. februara

Isplata januarskih penzija počinje 3. februara, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). Penzioneri će, u zavisnosti od kategorije, novac dobijati u različitim terminima.

Kada leže januarska penzija?

Prema zvaničnom kalendaru isplata PIO fonda, isplata januarskih penzija odvijaće se u nekoliko faza, u zavisnosti od kategorije penzionera i načina isplate.

Brzi pregled datuma – isplata januarskih penzija

3. februar – samostalne delatnosti (svi načini isplate)

5. februar – vojni i poljoprivredni penzioneri

9. februar – zaposleni (isplata preko tekućih računa)

10. februar – zaposleni (pošta i isplata na kućnu adresu)

Ko prvi dobija januarsku penziju?

Prema kalendaru isplata koji je danas objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) isplata januarskih penzija počeće 3. februara i to za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti bez obzira za koji način isplate su se opredelili.

Datumi isplate za vojne i poljoprivredne penzionere

Dva dana kasnije, dakle 5. februara primanja će dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri, takođe bez obzira da li penzije dobijaju preko tekućih računa ili ih podižu na poštanskim šalterima ili im poštari novac donose na kućne adrese.

Kada penzije stižu zaposlenim penzionerima?

Poslednji će penzije dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će onima koji ih dobijaju preko tekućih računa čekovi početi da pristižu 9. januara a penzionerima iz ove, inače najbrojnije kategorije, koji primanja dobijaju na kuću ili na poštanskim šalterima, 10. februara.

Da li se menja iznos januarske penzije?

Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.

(k1info.rs)