Vodovod Pančevo: Normalizovano snabdevanje vodom, sanirana velika havarija

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo obaveštava građane da je, posle intenzivnog i napornog rada na sanaciji havarije na magistralnom vodu, te stabilizaciji sistema, kvar uspešno otklonjen i da je vodosnabdevanje normalizovano.

„Služba održavanja vodovodne mreže reagovala je u najkraćem mogućem roku i, uprkos složenosti intervencije i obimu oštećenja usled pucanja cevi na magistralnom vodu, problem je rešen u rekordnom vremenu. Zahvaljujemo se građanima na razumevanju, strpljenju i saradnji tokom trajanja radova“, saopštilo je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo.

Podsetimo, juče je došlo do havarije na magistralnom vodovodnom vodu došlo do prekida u vodosnabdevanju naselja Vojlovica, kao i svih naseljenih mesta koja se nalaze iza Rafinerije.

(Pančevac)

ZBOG HAVARIJE: Bez vode ostala Vojlovica